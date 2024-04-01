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朱潔儀假期留港消費
畫家港姐朱潔儀日前現身藝術展活動，為了近距離欣賞名畫，行足四小時都捨不得離開，期間更遇到金牌美指張叔平，當然有交流心得。提到沒有趁假期外遊，她笑言要留港消費，但身邊朋友全數外遊，所以要安排一些個人活動。她說：「呢幾日出街，好明顯人流少咗好多，連出街食飯都唔使排隊，好似冇乜節日氣氛。」
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