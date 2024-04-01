內地女星鍾楚曦於今年情人節無預警下公布「情歸侯雯元」，並把臂同遊泰國放閃。近日歌手張杰舉行演唱會，二人更拍拖捧場。據悉，二人於演唱會停車場被拍得以情侶帽及墨鏡現身，全程表現大方，鍾楚曦更停步為粉絲簽名，有網民大讚他們認愛後再沒避忌，粉絲亦替他們開心。