4月1日(一)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
04月01日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
鍾楚曦拍拖睇演唱會
內地女星鍾楚曦於今年情人節無預警下公布「情歸侯雯元」，並把臂同遊泰國放閃。近日歌手張杰舉行演唱會，二人更拍拖捧場。據悉，二人於演唱會停車場被拍得以情侶帽及墨鏡現身，全程表現大方，鍾楚曦更停步為粉絲簽名，有網民大讚他們認愛後再沒避忌，粉絲亦替他們開心。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240401-0401_00282_062/鍾楚曦拍拖睇演唱會
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc