娛樂

蔡瑞雪化身睡美人

蔡瑞雪在車廂熟睡，享受短暫的寧靜。 蔡瑞雪在車廂熟睡，享受短暫的寧靜。
蔡瑞雪在車廂熟睡，享受短暫的寧靜。
擁C Cup「湯碗胸」的台灣女星蔡瑞雪，不時在社交網賣大包派福利，人氣高企。日前她上載一張零遮掩搭捷運的照片，穿上緊身裙襯外套的她，在座位睡得香甜，她寫道： 「搭捷運不塞車真的好讚，我愛台北捷運。」她猶如「睡美人」的美顏，吸引不少網民留言激讚：「我也愛，有你的捷運！」、「好鬼的身材！」、「想認識！」
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