麥明詩興奮「食花生」 盛勁為被隊茅台 攬馬桶狂劏

「十優港姐」麥明詩與盛勁為一周內舉辦多場婚宴，招待一班親朋好友，兄弟之一的機師藝人好友麥大力玩出賣，公開新郎隊茅台隊到抱住茅廁的照片，認真搞笑！

麥明詩與盛勁為前晚舉行的宴會繼續有多位名人好友到賀，兄弟團之一的麥大力昨日在社交網分享開心點滴，見他帶同女友簡淑兒到賀，雖然腳傷未愈，仍撐着拐杖與一眾兄弟姊妹大合照。之後的短片見到新郎面紅紅對着鏡頭自隊茅台，將茅台倒入杯內一飲而盡，另一張相已見他跪地抱着廁所、頭塞馬桶狂嘔！

被兄弟出賣 麥大力又分享與盛勁為的自拍，見對方明顯已飲醉，雙眼通紅，眼神惺忪，手上還拿着一個空酒杯，似乎剛剛又飲完，麥大力留言：「冇一個婚禮好似盛麥聯婚咁！」最後更加上一句：「碌到最底笑吓，Cheers！盛勁為，唔好憎我。」

飲到咁醉當然不只自隊咁簡單，盛勁為亦上載宴會花絮，被多人拿着兩支茅台灌入口，其中一人更是新婚太太麥明詩，見她全程不停喪笑，似乎「食花生」食得相當興奮；盛勁為又獻唱《無賴》娛賓，抵死笑說：「畀人隊完10秒再唱呢首歌，係咪好啱Feel？」

盛勁為 盛勁為自隊之餘，又被多人圍隊，唔醉至怪！