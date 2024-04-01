展望中環搭戲棚再現經典 梁兆明梁非同壓軸登場 戲迷追捧叫好

創意班主彭美施擔任出品人暨總策劃的新編粵劇《白蛇．許仙情越千年》，昨晚在西九戲曲中心大劇院演出尾場，飾演許仙與白娘娘的「雙梁配」梁兆明與梁非同壓軸登場，全場座無虛席。彭美施指心願是能在香港地標位置搭建戲棚演出，與時並進地推廣粵劇，繼而傳承至年輕人也會欣賞。

一連6場的新編粵劇《白蛇．許仙情越千年》昨晚圓滿落幕，3對「許仙與白娘娘」，包括打頭陣的李秋元與梁燕飛、好拍檔王志良與林穎施，以及壓軸演出的梁兆明與梁非同，均施展渾身解數呈現這齣與別不同的白蛇傳。梁兆明演繹情癡許仙令觀眾動容，他對白蛇不離不棄生死相隨，為過往懦弱怕死的許仙平反。至於演白娘娘的梁非同則盡情發揮她的唱做唸打功力，《盜仙草》一幕被譽為花旦考牌之作，非同在高台拗腰後翻觔斗的動作輕巧利落，還融合了舞蹈與武功元素，整晚演出超水準，獲觀眾送上熱烈掌聲。當中她與飾演青蛇的曉瑜及一眾武師上演超過30分鐘的連場對打，令觀眾既緊張又連番拍手叫好，而飾演魔僧的符樹旺為配合劇情剃頭演出，凌空翻觔斗讓觀眾又愛又恨。

拆解「情越千年」之謎 今次劇目斥資動用不少科技效果，以配合台上硬橋硬馬真功夫，當多幕劇情如白娘娘之白蛇真身及飾演韋馱的宋洪波乘巨龍型爆出場，皆融合了藝術與創新科技，將粵劇推廣至新境界。在最後一幕《情越千年》中，戲棚與摩天輪同時出現於現代中環海濱活動空間，讓觀眾嘆為觀止。

謝幕時，彭美施親解「情越千年」到中環海濱活動空間之謎，她說：「點解有個構思係情越千年，首先係想展現許仙白蛇，呢一段隔世情緣千年之約，再延續至今日嘅香港重逢，但最重要係因為我有一個小小嘅心願，希望有朝一日粵劇可以喺香港地標之一嘅中環海濱活動空間演出，大型戲棚與摩天輪互相輝映，場地可以容納好多觀眾，如果粵劇可以在此場地演出，相信可以大大擴闊觀眾層面，吸引老中青嘅人嚟欣賞。我覺得粵劇既要保留傳統，亦要與時並進，不斷要有創新嘅製作。」