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阮經天晒愛貓報平安

阮經天為照顧生病的媽媽，推了不少工作。 阮經天為照顧生病的媽媽，推了不少工作。
阮經天為照顧生病的媽媽，推了不少工作。
金馬影帝阮經天近期憑電影《周處除三害》再創事業巔峰，不少廣告商找他合作卻被婉拒，他後來解釋因媽媽生病住院，想留更多時間照顧及陪伴媽媽，孝心令外界相當感動。而向來生活低調的阮經天，亦難得透過社交網晒出家中貓貓的照片，與粉絲報平安及分享生活近況道：「Everything is fine（一切安好）。」
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