中娛星動：低調追星被點相 趙露思嬌羞嚇餐飽 風頭蓋林俊傑

新加坡天王林俊傑（JJ）前日在福州開騷，內地「甜寵女神」趙露思低調捧場。女神難得大駕光臨，JJ得悉後即無預警在台上介紹她，令到怕醜的趙露思擘大個口得個窿，變成可愛表情包，風頭頓時蓋過JJ！

近日多位歌手在內地展開巡唱之旅，金曲歌王林俊傑的演唱會正舉行得如火如荼。前日他到福州開唱，即引來神秘粉絲前來欣賞，正是近年成功躋身一線之位的內地花旦趙露思。去到哪也成為焦點的趙露思，原本與閨蜜隱身台下，本來想靜靜追星，卻早就被坐在附近的歌迷認出，台下驚呼聲不斷。

可愛表情登熱搜 演唱會進行到一半，有工作人員向JJ傳達有貴賓到場，他即在台上介紹「有個很厲害的演員」在現場，然後大叫趙露思的名字，大螢幕鏡頭同時切換至拍攝趙露思的靚樣，見她一臉震驚地張開嘴巴，回過神後才微笑着伸脷及扶額，並跟現場歌迷揮手打招呼，表情多多。她嬌羞揮手和驚訝的樣子，令「趙露思大屏」這個話題登上熱搜，風頭更蓋過主人家JJ！