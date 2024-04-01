娛圈單打：條仔明顯縮鬼咗 最美小三愛錯郎

憑韓劇《夫妻的世界》「最美小三」一角走紅的韓韶禧，個性不嬲我行我素。最近同「醜帥哥」柳俊烈撻着，她亦不脫直率本色，果斷認愛。不過，柳俊烈同拍拖逾7年的惠利剛宣告分手不久，外界一直質疑韓、柳係「換乘戀愛」，亦即係無縫接軌換畫。男方一直沉默是金，顯得事有蹊蹺，結果認愛兩星期，雙方光速宣告分手！

真係仲兒戲過Jisoo同安普賢的3個月貨仔！其實一切都係有迹可尋。韓韶禧早前因為惠利「真有趣」言論而開嗆惠利，好勝態度受盡千夫所指，仲失掉最少兩個代言廣告。點知最美小三仍未學乖，日前再發千字文，詳述自己跟柳俊烈在去年11月認識，亦即係柳、惠宣布分手之後，直言「前度有新戀情，有咩咁有趣」，又再追住惠利來打！佢又埋怨男友，在事件鬧得不可開交後拒絕發聲，質疑男友係咪欺騙自己，難道呢段情真係換乘戀愛？

最美小三嬲到紮紮跳，可見佢真係好傷！好明顯，佢係借炮轟惠利而逼男友表態，最終逼唔到愛的承諾，反而逼到雙方各走各路！兩位主角的經紀公司承認，二人最近分手，為佢哋對公眾造成困擾而致歉喎。

口痕友就話嘞，條女言行完全不受控，條仔梗係縮啦！又難怪嘅，當年柳俊烈同惠利拍拖，獲得全國祝福，同今次被全國鬧爆截然不同。柳俊烈去年先至獲得百想影帝殊榮，前途一片光明，家陣形象盡毀，仲點同條女行落去！唉，都話愛情係盲目，外界就覺得韓韶禧傻鬼咗，希望佢下次拍拖咪咁衝動，睇清睇楚先好舂個頭埋去！