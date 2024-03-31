Olivia水着拋胸做生招牌

曾奪得美國小姐與環球小姐雙料冠軍的美國女模Olivia Culpo，最近與泳衣品牌合作推出自家系列，她於社交網站分享親身上陣的廣告靚相，留言表示：「我好興奮可以同Montce Swim合作推出自家系列，我係呢個品牌嘅多年粉絲，希望你哋同我一樣咁鍾意呢個系列。」