3月31日(日)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
03月31日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
Olivia水着拋胸做生招牌
曾奪得美國小姐與環球小姐雙料冠軍的美國女模Olivia Culpo，最近與泳衣品牌合作推出自家系列，她於社交網站分享親身上陣的廣告靚相，留言表示：「我好興奮可以同Montce Swim合作推出自家系列，我係呢個品牌嘅多年粉絲，希望你哋同我一樣咁鍾意呢個系列。」
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240331-0331_00288_084/Olivia水着拋胸做生招牌
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc