韓流拼盤騷 aespa襲港打響頭炮

新人男團WHIB、當紅男團Seventeen的同門師弟TWS及xikers在「Dance All Day」環節跟粉絲見面。VIVIZ與崔叡娜等就在展覽上率先為粉絲送上表演，其中VIVIZ成員Umji特別苦練中文，唱出已故女歌手鄧麗君的名曲《月亮代表我的心》，誠意十足！

眾歌手於昨午5時半現身紅地氈跟粉絲打招呼，崔叡娜以紅髮襯紅裙和紅鞋搶鏡，她用廣東話說「我心心你哋」冧粉絲，aespa則以有玫瑰花裝飾的造型登場，今次是她們首次參加《KCON》，亦是她們第一次來港演出，Winter表示已經感受到大家的熱情，她的心情亦十分興奮，將為《KCON》擔住主持的NingNing就坦言心情很緊張，希望大家多多期待演出。