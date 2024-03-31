韓流拼盤騷 aespa襲港打響頭炮
大型韓流拼盤騷《KCON HONG KONG 2024》昨日起一連兩日在亞洲國際博覽館舉行，首日參加表演的歌手包括人氣女團aespa、VIVIZ、男團Highlight、威神V、BOYNEXTDOOR、TWS、xikers及女歌手崔叡娜等。
新人男團WHIB、當紅男團Seventeen的同門師弟TWS及xikers在「Dance All Day」環節跟粉絲見面。VIVIZ與崔叡娜等就在展覽上率先為粉絲送上表演，其中VIVIZ成員Umji特別苦練中文，唱出已故女歌手鄧麗君的名曲《月亮代表我的心》，誠意十足！
眾歌手於昨午5時半現身紅地氈跟粉絲打招呼，崔叡娜以紅髮襯紅裙和紅鞋搶鏡，她用廣東話說「我心心你哋」冧粉絲，aespa則以有玫瑰花裝飾的造型登場，今次是她們首次參加《KCON》，亦是她們第一次來港演出，Winter表示已經感受到大家的熱情，她的心情亦十分興奮，將為《KCON》擔住主持的NingNing就坦言心情很緊張，希望大家多多期待演出。
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