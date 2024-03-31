攻陷全球粉絲 狂擸一半票數 Irene撼贏Nancy封顏值女王

韓團Red Velvet成員Irene前日在首爾舉行粉絲見面會慶生，鴻運當頭的她近日便狂擸逾150萬票登上海外韓流粉絲票選的「K-POP顏值女王」，成功擊敗「全球百大美女No.1」的Nancy登頂！

海外韓流網站最近展開「K-POP顏值女王2024」票選活動，吸引全球K-Pop粉絲踴躍投票，合共多達300萬票。Irene向來是圈中公認的高顏值女團成員，最終狂擸逾150萬票登上冠軍寶座。適逢前日是她的33歲生辰，其靚樣再次獲得認證，亦是全球粉絲送給她的最好生日禮物，壽星女當天在首爾舉行個人見面會與韓迷一同慶生，尾聲時大會推出樂迷準備的蛋糕，全場大合照，場面熱鬧！

去年底稱霸「全球百大美女榜」的韓團MOMOLAND前混血成員Nancy，在今次投票活動中飲恨，以105萬票屈居亞軍，她在組合於去年初宣布解散後專注個人活動，早前便獲邀出席日本大阪舉行的大型音樂時裝騷《關西Collection》，成功招攬更多日迷，有助她進一步開拓海外市場。

V靚樣稱王 而人氣女團TWICE台灣成員周子瑜經常在「全球百大美女榜」名列前茅，今次同樣不負眾望，穩守三甲；Irene隊友Joy進佔第4位。女團BLACK PINK成員Rose、Lisa、Jisoo與Jennie成功躋身十大，分別排名第5、7、9及10位。另一女團Lapillus成員Chanty與少女時代主將Yoon A分別位列第6及8位。「K-POP顏值天王2024」則由天團防彈少年團（BTS）成員V大熱力壓Super Junior成員東海、崔始源、BTS成員Jungkook與Jin，以及「臉蛋天才」車銀優等登上王座。

至於剛於日前度過27歲生辰的Lisa，昨日在社交網分享在家鄉泰國與家人開生日P的靚相，穿上閃爆銀色露肩禮服的她風騷滿場飛，照片上載不足一天便已喪吸逾500萬點讚。