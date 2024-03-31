娛樂

許冠傑開騷前玩親民
「歌神」許冠傑（Sam）的3場紅館演唱會昨晚開鑼，大會發布Sam和許冠文綵排的片段，而Sam在開騷前與工作人員進行拜神儀式，吸引大批粉絲到場觀看，親民的Sam亦走近與粉絲互動和簽名。
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