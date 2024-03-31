獨家消息：遭前助手冒名借錢 周國賢澄清冇財困

入行20年的周國賢（Endy）憑電影《一秒拳王》的「周天仁」在「香港電影導演會年度頒獎典禮」摘下「最佳男主角」一獎，而近年再活躍樂壇的他卻惹上「財困」傳言。最近有不少圈中藝人、經理人、宣傳人員、導演，甚至粉絲等不停收到他助手的「江湖救急」來電，金額為數千及數萬元不等，指和Endy在澳門工作時遇上阻滯及賭錢時「輸爆咗」，形勢危急要滙錢求脫身。

栢芝經理人成目標 據悉助手用藝人名義以不同原因借錢始於2年前開始，有次更向張栢芝經理人Emily借幾萬元，而其中一次的理由是：「同Endy喺澳門食飯冇錢畀，可以滙住2,500蚊嚟找數先呢？」不過Endy是圈中富二代，且他從不賭錢，故接電者多婉拒，慎防有詐。雖圈中人免卻金錢損失，但Endy和其經理人信助手家人患病，各出借出6位數字，惟因助手訛稱Endy及經理人公司拖欠薪金，為免藝人形象再被抹黑而於年多前辭退對方，可惜仍繼續被冒名四出借錢，只是因念舊未有報案處理。

昨日Endy接受訪問時表示助手離職後已沒有聯絡，但亦聞對方以其名義向約5人借錢：「依家先知事情已經發酵到咁大，嗰啲我周轉不靈、欠賭債、唔出糧全部都係不實謠言。」而Endy經理人公司亦急發聲明指前助手與外之一切華洋轇轕，與公司及歌手藝人無關，有損害公司及歌手藝人聲譽將保留法律追究權利。