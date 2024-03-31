男團P1X3L成員吳啟洋（Phoebus），在ViuTV原創劇《瑪嘉烈與大衛系列 絲絲》中獻出螢幕初吻，劇中麥詠楠（Buber）為他搽唇膏後，主動送上「蜻蜓點水」一吻，氣氛浪漫。事前他大為緊張，特地漱口準備，反而Buber作為主動一方完全零尷尬，爽快完成。