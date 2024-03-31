台灣男神襲港 劉以豪呻寂寞 許光漢清原果耶用音樂溝通

兩大台灣男神劉以豪與許光漢近日齊齊襲港，為各自主演的電影進行謝票。劉以豪對拍檔鄧麗欣讚口不絕，更公開擇偶條件，希望對方也喜歡做運動；許光漢則用音樂打破與日籍女星清原果耶的溝通障礙。

台灣演員劉以豪和許光漢分別於昨日及前日為主演電影《白晝如焚》和《青春18X2通往有你的旅程》謝票，劉以豪昨日出席活動時表示，今次獨自謝票很寂寞，又讚大家都很熱情，會推薦很多香港地道美食，如菠蘿油及西多士等，而他亦吃了很多。

問到覺得香港女生如何？他大讚拍檔鄧麗欣聰明又溫柔，是知性女人的典範，並大方分享擇偶條件，希望對方與他一樣喜歡運動：「我本身好鍾意滑雪，同埋我會想對方既可以活潑，又可以安靜。」

冇時間歎美食 至於許光漢則與日籍拍檔清原果耶一同現身，分享拍攝感受時，他表示很高興與日本導演及演員合作，雖然有文化差異，但他會以喜愛的音樂交流，打破言語隔膜，又大讚清原果耶是非常好的演員：「她雖然年輕，但入面擁有成熟同美麗的靈魂。」問到拍攝期間，有否盡地主之誼帶對方到處逛逛？他坦言因時間緊迫而未有機會，但有幾場乘摩托車的場口，當作帶她去玩，遺憾未能帶她品嘗地道美食。