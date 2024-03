中娛星動：競逐天壇獎影后 周冬雨得影帝加持 勢贏高圓圓

第14屆北京國際電影節將於下月18至26日舉行,當中最矚目的天壇獎,日前公布入圍名單,除周冬雨與范偉主演的《朝雲暮雨》外,還有高圓圓、胡歌主演的《走走停停》以及張子楓主演的《穿過月亮的旅行》,外國電影則有曾獲蘇黎世電影節最佳國際電影的《Stolen》、曾奪棕櫚泉國際電影節最佳電影的《Guardians of the Formula》及《A Whole Life》等,入圍電影將分別角逐天壇獎多個大獎。