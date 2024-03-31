匯率創新低 群星赴日充電 胡定欣食過翻尋味 黃智雯嘗「世一」雪糕

近期日圓匯率偏低，吸引大批藝人赴日朝聖。當中上月才到日本滑雪的視后胡定欣，日前重臨當地再歎滑雪樂。而好姊妹黃智雯雖遺憾未見櫻花海，但有幸吃上了限量版櫻花雪糕！

日本是出名的滑雪勝地，而近日日圓匯率創新低，更刺激到一眾滑雪發燒友的外遊欲望。上月中才到北海道滑雪的胡定欣，日前趁完成手頭工作，難掩興奮心情重臨舊地。她甫到埗即換上滑雪Look，於雪山上擺甫士打卡，並寫道：「我以為下個雪季先返嚟搵你。」一眾圈中好友胡杏兒、陳敏之和梁諾妍等均留言點讚，還有網友搞笑留言問她是否準備參加國際賽事。

而「最美小三」王敏奕近日也聯同老公曾國祥、郭偉亮和徐濠縈等人，浩浩蕩蕩到日本滑雪。初次在該場地滑雪的敏奕全程表現雀躍，面對高手徐濠縈及郭偉亮都未有怯場，表現絕不遜色，連徐濠縈都大讚她叻女。另外，台灣型男鄭元暢亦抓緊機會湊熱鬧，赴日體驗滑雪滋味。他於社交網分享滑雪短片，並直言中了「滑雪毒」，自爆每晚閉上眼睛時，都會想念滑雪飛馳的爽快。

大開食戒幸未增磅 除了滑雪之外，亦有藝人選擇觀光及喪食，如黃智雯就集中遊東京賞櫻，奈何今年櫻花的花期較遲，令她只能看見一、兩棵櫻花樹。黃智雯接受本報訪問時，坦言自己向來鍾情日本文化：「依家日圓愈來愈低，所以今次食同買都會盡興啲，但因為我早咗到東京，所以觀賞唔到盛放嘅櫻花，好在都有食到一個限量版櫻花雪糕，呢個我形容為『東京世一』嘅甜品，間餐廳真係好難訂位，要晨早起身上網秒搶，好好彩畀我搶到，所以即使比較偏遠都堅持去，叫做彌補睇唔到燦爛櫻花嘅遺憾。」更指此行不停喪吃，幸未有增磅而回。