菊梓喬離巢意難平：失去未必是禍

歌手菊梓喬（Hana）曾是無綫最得寵的女歌手，唱過不少重頭劇集的主題曲，不過當前星夢CEO何哲圖（Herman）離巢後，Hana的曝光率亦急速下滑，星夢更將其資源用於力捧師妹谷婭溦，令其「星夢一姐」地位備受動搖，並於過去一年遭無綫冷落。Hana本月初正式約滿離巢後，宣布強勢加盟Herman的唱片公司「星演國際」，期望能再次奪得唱片公司一姐之位。

擺正心態大步向前

雖然Hana現已重新出發，但不快情緒依然揮之不去，似乎仍對舊東家大感不滿。日前她於社交網意有所指發文稱：「你信不信，有些事，上天讓你做不成，那是在保護你，別抱怨別生氣。世間萬物都是有定數的，得到未必是福，失去未必是禍。」似乎在重提被冷待一事，Hana之後又表示：「境隨心變，允許一切發生，它不是讓你躺平，而是告訴你順其自然，不必強求，讓花成花，讓樹成樹，讓自己成為自己，也允許別人成為別人。」疑指靜待多時終於等到新轉機。