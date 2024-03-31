激罕發火護隊友引爆罵戰 姜濤Stanley停車場被圍 Jeremy怒喝粉絲讓路

人氣男團MIRROR擁有大量Fans，每次出動例必水洩不通，近日12子分批為新片宣傳，雖然票房報捷，但卻因「私追」問題而鬧不快，連出名好脾氣的成員Jeremy，亦因在停車場被包圍而激罕大爆發，爆Seed怒吼：「可唔可以讓番條路！」掀起網上罵戰。

MIRROR人氣高企，成員所到之處均逼滿粉絲，本來是開心事，卻因而衍生不少問題。除了在公開活動支持外，部分鏡粉連非公開行程也貼身追蹤，「私追」問題日益嚴重，繼成員Anson Lo早前拍戲時有大批粉絲聞風而至，連累拍攝受阻外，另一成員Jeremy亦為「私追」Fans大動肝火！

MIRROR主演新片《12怪盜》近日上映，12子分組到戲院謝票，有網民拍得「人氣王」姜濤偕Jeremy及「大表波」Stanley離開時，大批粉絲窮追不放，由戲院追到落停車場，3人步往保母車期間，被粉絲貼身逼至寸步難移，雖然有工作人員呼籲「唔好逼，畀條路行」，但明顯未見成效。片中可見走在前面的Jeremy中途開始黑面，隨後的Stanley更被迫至貼着車邊，Jeremy臨上車前忍不住回頭怒吼：「可唔可以讓番條路！」嚇得全場鴉雀無聲，工作人員即時拍他肩膀安撫。

短片引起網民熱烈討論，不少粉絲表示從未見過Jeremy發脾氣，讚他平時溫柔又忍讓，不會多言，力撐他今次「大喝」是為殿後的姜濤開路，認為若他不發聲，只會縱容更多「私生飯」出現，令「私追」行為合理化，又指停車場有車出入，易生危險；不過，亦有網民認為粉絲追星無可厚非，直指Jeremy乖仔人設崩壞。

Ian飛車考專注力 另外，成員Ian、Lokman與Frankie前晚接力謝票，片中Lokman有不少動作場面，有跆拳道底子的他認為對拍攝大有幫助，還獲武指安排不少踢腿動作：「但太耐冇練，只能用蠻力去做，控制得唔係咁好，好驚踢到武術師傅。」他笑指練習時踢爆牆，修補後再被Frankie踢爛。而Ian有飛車追逐場口，他表示跟平日駕駛不同，拍攝時兩架車貼得很近，除要留意車速，也要保持相同節奏，需要很高專注力。鏡仔落力謝票有回報，電影不但成為復活節假期首日票房冠軍，上映3日累積票房已衝破500萬元，成績不俗。

至於成員Edan不忘宣傳新歌，在社交網率先公開新歌MV造型，身穿印有「安記」字樣白恤衫的他，在茶餐廳打包食物，又聽電話接Order，將茶餐廳伙記演繹得入型入格，粉絲紛紛讚他是「最型伙記」，又搞笑地留言點餐。