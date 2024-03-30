忍無可忍 爆Seed出Po 韓韶禧狙擊惠利 轟男友鵪鶉

認愛後慘淪箭靶的韓星韓韶禧於昨日忍無可忍，發千字文開火後又秒刪。除了狙擊男友柳俊烈舊愛惠利，又指摘男友不發聲，但也不忘維護因外貌受抨擊的男方，坦言交往後令自己身心更健康！

韓國「最美小三」韓韶禧早前認愛「醜帥」男星柳俊烈後，因男方舊愛惠利一句「很有趣」，令她陷入「換乘戀愛」爭議，飽受千夫所指。她昨日凌晨在社交網發千字文狙擊惠利：「對於舊愛有新歡這點，到底有甚麼有趣？為何說得好像仍有留戀，卻令分手4個月後的新戀情被標籤上『換乘戀愛』，之後甚麼也不說。前輩（惠利）在道歉文中寫去年11月雙方還相約面談，但卻不是為了復合，如果這部分是假，你以新聞報道反駁也可以，或是我以各種方法也未能聯繫上的前輩，你可以聯絡我。」

擔心被柳俊烈欺騙 她又指摘柳俊烈未有為她發聲：「我也對其中一位當事人沉默不語感到鬱悶，我也擔心自己受騙，是被換乘戀愛，又或是被謊言迷惑。」但對於網民抨擊男友外貌配不上她，韓韶禧則霸氣回應：「我追求人生幸福，一直走到現在，交往過各樣的人，到了我不能再說還年輕的30歲，正在尋找生命方向時遇上這個人。與不懂事的戀愛不同，外貌並不是全部，我隨心而活產生的某種危險心態被穩定，讓我感覺身心比過往更健康。」最後她向因今次風波受影響的所有人致歉，文章僅上載10分鐘後就被刪除。

韓韶禧受認愛風波影響形象，其代言的燒酒品牌日前已宣布不續約，並火速力邀近期憑韓劇《淚之女王》狂接廣告的金智媛接棒做新代言人。至於惠利懶理是非，連日來於社交網接連分享新寫真以及與女團少女時代隊長泰妍聚會的照片。