暢所欲玄：基督教中隱藏的占星擇日（上）

適逢復活節長假，今次就來探討相關的專題。

復活節是基督教的節日，但追溯源頭，它又充滿異教元素，光是名字「Easter」就來自英國古代的春天女神「Ēostre」，復活兔、復活蛋等東西都是來自這位女神的故事。說基督教的歷史上沒有文化轉借的情況，一定是騙人的，大家只須以開放的心看待就好。

復活節的定期方式，在歷史上亦有着複雜的變化。早期教會嚴格跟從猶太曆的逾越節去定復活節，後來在公元325年的尼西亞會議上確定在春分後第一個滿月之後的第一個星期日為復活節，因此復活節通常被定在3月22日至4月25日之間。雖然不同基督教派別有他們計算春分和滿月的方法，但也不會偏離尼西亞會議的定義太多。

首先講春分，春分日標誌着北半球的春天開始，日夜長度大致相等，代表光明與黑暗的平衡。在春分之後，日照時間長於黑夜，亦代表光明戰勝黑暗。在古代中東，春分是被定義為新年，這個傳統被西方的占星系統保留至今。

現代西洋占星所使用的回歸黃道，就以春分的太陽位置定為白羊座的0度0分，標示黃道帶的開始，代表新的開始，勇氣和領導。巧合的是，在基督教的傳統中，耶穌基督被稱為逾越節的羔羊，他為救贖世人的罪而受難死於十字架上。（待續）

占星師Scorpio