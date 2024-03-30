娛樂

張天穎晒冷 父女檔拍MV
歌手張天穎全新歌曲《低調》近日上架，為凸顯電子曲風糅合中國風元素，她特別請來爸爸為歌曲彈奏琵琶！作為獨立歌手的她為MV投資不菲，並花兩年時間準備，她坦言：「我同爸爸好難得有個咁嘅合作，加上爸爸成日同我講，要做就要做到最好，所以今次我就晒冷，成為咗我同爸爸畢生難忘嘅Project！」
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