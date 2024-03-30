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古天樂夠霸氣 守護城寨秩序
古天樂、林峯、劉俊謙等主演的港產小說漫畫動作電影《九龍城寨‧圍城》昨日發放首條宣傳片，片中除重塑80年代九龍城寨的獨特環境，並有不少打到翻天覆地的動作場面。其中古天樂的角色在戲中地位超然，片中他威嚴的說：「警告你！城寨唔到你亂嚟，搞事，命都冇﹗」至於劉俊謙則以一頭曲髮加上潮爆造型搶鏡。
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