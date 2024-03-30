分飾兩角 演到精神分裂 鄧麗欣：諗番都會痛

藝人鄧麗欣（Stephy）前晚跟台灣男神劉以豪、女星李靖筠齊齊出席電影《白晝如焚》首映活動，Stephy性感打扮亮相，Tube dress打底幾乎「中門大開」，若隱若現，相當吸睛。新片在香港還未正式上映，已成為「福岡旭日國際電影節」開幕電影，擔任女主角的Stephy更奪得「特別功績賞」，可謂先聲奪人。

Stephy戲中一人分飾兩角，但因角色不太正常，演繹時相當複雜，加上由年輕演到十年之後，角色難度甚高。問到可會演到精神分裂？她笑說：「可能有時自己都未必知，通常話冇都係有，演出後本來覺得冇乜影響到我，但係睇番套戲，再諗番先發覺嗰種傷痛係有影響到我，諗番拍攝過程都會有痛嘅感覺。」

劉以豪學廣東話即忘 她又指拍攝時劉以豪氹得她很開心，大讚這位男神是開心果。劉以豪坦言首次與Stephy合作，初時又驚又緊張，合作後卻覺得她很貼心。今次體驗到香港拍攝電影的急速節奏，慶幸還跟得上。Stephy則指拍攝時曾教他廣東話，但記者再問劉以豪時，他已表示忘記得一乾二淨。劉以豪笑言自己沒有語言天分，教完當天的下午已經忘記，不過還聽得懂粗口。