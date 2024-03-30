陣容升級 再添3龍 張鎬濂增援LOONG 9 主力攻亞洲

成軍未夠一個月的男團LOONG 9備受全城關注，前日官方無預警宣布將會加入3位新成員，由「9子」變成「12子」，當中包括洪欣兒子張鎬濂，而男團更會分成兩小隊「LOONG 9-S」及「LOONG 9-V」。

由無綫選秀節目《亞洲超星團》誕生的男團LOONG 9，於3月10日成軍至今仍未夠一個月，不過前日無綫在社交網宣布有成員變動，將會加入張鎬濂、郭殿甲及陳鑫昊3位成員，而LOONG 9則會分成兩小隊「LOONG 9-S」及「LOONG 9-V」，包括3位香港成員冼靖峰、文佐匡及黃奕斌的原定陣容，將會以「LOONG 9-V」名義主力在香港區發展，至於在「LOONG 9-S」中，上述3名成員的位置則改為張鎬濂、郭殿甲及陳鑫昊頂上，主力於亞洲區發展。

冼靖峰被爆有偶包 另外，昨日「聲夢家族」張馳豪、潘靜文、林沚羿、何晉樂、林智樂等，在將軍澳電視城出席無綫綜藝節目《聲夢1+2》記者會，歌唱選秀節目《聲夢傳奇》及《聲夢傳奇2》的畢業生在節目中大玩音樂競技遊戲，有份參與節目的LOONG 9成員冼靖峰雖然未有出席，不過就被潘靜文和林沚羿大爆於節目玩遊戲時已有「偶包」，不斷推其他人玩遊戲，自己則做旁觀者。

眾人在記者會上即場玩「估歌仔」遊戲，潘靜文表現快又準堪稱「遊戲王」，問到她在節目中是否經常贏？她謂：「我做隊長都多數贏嘅。」林沚羿則被封為「豬隊友」，她解釋：「我豬隊友唔係因為我識得少歌，係因為遊戲要跑嚟跑去，佢哋咁高大威猛，對腳咁長，我係輸在腳短。」她又透露於節目中要以泳裝上陣，為此節食了兩天。

LOONG 9將加入3名新成員，分成兩小隊發展。 潘靜文（左起）、張馳豪與林沚羿即場玩「估歌仔」。