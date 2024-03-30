Edan度橋谷票房 Anson Lo鍾意暱稱 姜濤恨瞓醒變肌肉男

人氣男團MIRROR分組走勻全港九新界為新片《12怪盜》展開馬拉松式謝票。期間姜濤伸手摸Stanley的腹部，稱想體驗滿身肌肉的感覺，而Anson Lo被提議即場重演片中躲避紅外線時的英姿，他卻拒絕，至於Edan則指如票房理想可舉辦「MIRROR粉絲運動會」。

男團MIRROR前日起分批到不同地區的戲院進行謝票，成員姜濤、李駿傑（Jeremy）和邱士縉（Stanley）昨日現身九龍區戲院謝票，在粉絲互動環節時，被問到如果再一起拍戲想演甚麼角色？Jeremy提議他們結婚，現場觀眾即起哄大叫「同性戀」，姜濤和Stanley隨即手拖手，之後才正經表示指可以嘗試互換身份，姜濤更摸着Stanley的腹部，表示想體驗每朝起身見到滿身肌肉的感覺。

提議搞運動會 而於其他場次，Anson Lo表示喜歡大家平時叫其名字盧瀚霆或「撈撈豬」，被問到電影中閃躲紅外線的一幕是否實景拍攝？他表示是實景，觀眾要求他即場示範，他笑着拒絕：「示範唔到，實景嚟㗎！」又謂拍攝期間並沒有那麼多紅外線，部分是後期加工。至於Edan揚言如果票房理想，可舉辦「MIRROR粉絲運動會」，由粉絲參與比賽，他們12子則在旁打氣。

Anson Lo前晚與Frankie（左）現身戲院。