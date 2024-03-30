歡迎母女檔合唱 竇靖童想搵霆鋒教滑雪

天后王菲女兒竇靖童近年拍劇又唱歌，今年推出國語專輯的她指母親都有給意見，多數都會讚她唱得好聽。她又指想跟謝霆鋒學滑雪，更否認已婚傳聞。

歌手竇靖童（童童）前晚於尖沙咀出席慈善活動，同場還有莫文蔚（Karen）及王菀之（Ivana），壓軸出場的童童唱了3首歌，吸引不少市民圍觀。她透露今年會推出新國語專輯，並創作10首新歌，稍後會跟導演構思新歌MV，但她坦言媽媽王菲不會向她提出意見，讓她自由發揮，她說：「我都唔會刻意畀自己嘅歌佢聽，如果佢聽咗都會畀意見，不過多數都話好聽。（同媽咪合唱？）未有機會，但我open嘅！」

童童去年首次拍攝的電視劇預計今年播出，劇中她飾演一名擅長打拳及下廚的角色，她說：「事前學咗半年拳，都幾好玩，但冇叫媽媽一齊學。」問她和王菲誰廚藝較好？她即笑指自己叻過媽咪，而且中西餐都拿手，最叻煮蛋炒飯。早前王菲跟男友謝霆鋒到日本滑雪，童童指自己不懂故沒有同行，問到可會向霆鋒學習時，她說：「Yes,Sure!」另外，她早前在社交平台限時動態分享短片，見其兩手無名指均戴上戒指，但她澄清沒有結婚。

莫文蔚擬香港開戶外騷 至於有「Chef Lemon」之稱的謝霆鋒廚藝了得，日前他向內地百萬網紅白冰「下戰書」，邀請對方試菜直接評分，一開始他送上紅燒肉，卻「老貓燒鬚」被網紅直批：「我感覺這道菜一般。」菜式欠亮點，不過他承認有同感，指菜式尚在研發階段。

另外，與童童同場的Karen透露6月會到北京舉行演唱會，她說：「遲啲都會喺香港開，想喺大型戶外場舉行，但又擔心會受颱風影響。」