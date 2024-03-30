《逆天2》驚喜連連 力爭口碑 馮盈盈妖精從良 幫展鵬箍煲

視帝陳展鵬對劇集《逆天奇案2》收視有信心，期望能衝破上季最高收視紀錄，並成為多產系列。馮盈盈在新一季中則獲「洗底」機會，由「國民妖精」變「國民人妻」。

無綫藝人陳展鵬、馮盈盈、張頴康、劉佩玥等昨日於將軍澳為無綫劇集《逆天奇案2》宣傳。馮盈盈上季拆散「逆天CP」陳展鵬與林夏薇，被觀眾狂鬧是「國民妖精」，而在續集中與高鈞賢有感情線的她則獲「洗底」機會，變身「國民人妻」，馮盈盈說：「呢輯轉變咁大，真係要考編劇嘅功力，呢輯係畀我洗白嘅，主要係認錯、撮合番展鵬同埋薇薇。」

期望成為長壽劇集 展鵬對於劇中要努力箍煲則賣關子笑說：「成唔成功就唔知，今次案件節奏更加明快、同埋多咗好多唔同嘅元素和角色，動作戲亦乾脆利落，起承轉合比第一輯更好。」而第一輯收視口碑甚佳，被問到可有信心突破上季大結局錄得的30.2點收視時，展鵬說：「希望啦，同埋最緊要口碑。」講到總監製劉家豪將退休，《逆2》會否成為絕響？他說：「可能呢個系列會令佢唔想退休呢！西片都有好多系列、好多輯，好似《X檔案》咁多輯。家豪哥上套已經講話退休，希望大家集氣，可以逆天落去。」講到馬國明在宣傳片中驚喜現身，展鵬笑言今集有不少「彩蛋」，連劉家豪也有客串演出，觀眾要落足眼力。

劉佩玥將復活歸來 上季扮演「殺虎夫妻」的大反派張頴康與劉佩玥，一個「腦殘」，另一個死去，他們賣關子表示今季會以特別的方式「復活」，劉佩玥笑說：「梗係唔會咁屎橋，孖生姊妹咁復活啦。」

另外，資深藝人秦煌近日在酒店房間跌倒入院，好友林偉指上星期探望了他兩次，近日打電話時發現秦煌的聲線已經精神很多，預計數日後便可以到康復中心休養。