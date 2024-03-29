9:35 多啦A夢：大雄之月球探測記

6:00 今日有樓睇及新聞檔案

8:30 再見．枕邊人（PG）

(所有節目以電視台之最後公布為準)

(PG) 宜家長陪同下觀看

(M) 只適合成年人看

(S) 中文字幕

