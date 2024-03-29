牛一福利大放送 Lisa豪宅曝光 堪比五星級酒店

韓團BLACK PINK的泰籍小富婆成員Lisa，前日公開慶生影片，首度曝光她位於首爾價值逾4,000多萬港元的獨立屋豪宅，玄關格局媲美五星級酒店大堂，室內分上下兩層，相當寬敞！

吸金力強勁的Lisa於去年初豪擲約4,340萬港元，購入位於首爾豪宅區城北洞的獨立屋，室內分上下兩層，另有一層地庫。早前成立個人工作室的她，趁着前日27歲牛一，於官方短片平台發布慶生影片，首度公開豪宅內貌。

Lisa在片中表示很多粉絲都對其豪宅感到好奇，故特地拍片向大家公開內貌。她打開獨立屋大門後，可以看見其玄關格局媲美五星級酒店，室內裝潢以白色為主色調，簡約又時尚。豪宅分為兩層，上層為臥室，下層則包含客廳。客廳擺放了巨型白色書架及啡色梳化椅。工作人員在下層為她準備生日派對，Lisa特地抱起愛貓一起吹蠟燭許願，還滿足粉絲要求公開童年照。談到今年的工作計劃，Lisa透露將於年內推出新專輯。隊友Rose、Jisoo及Jennie亦各自上載與壽星女的合照為她慶生，而Jennie早前又接拍了另一品牌廣告吸金！

NewJeans回歸在即 此外，韓國首爾仁川國際機場已將原是BLACK PINK的廣告牌，換作人氣女團NewJeans身穿韓服的照片，以吸引海外旅客到訪。而NewJeans近日宣布將於5月24及6月21日分別在韓國和日本推出迷你專輯強勢回歸。5月發行的專輯將收錄主打歌《How Sweet》和收錄曲《Bubble Gum》，其中充滿春日氣息的《Bubble Gum》將於4月透過日本洗髮水廣告率先公開。6月發行的專輯則包含主打歌《Supernatural》及收錄曲《Right Now》，她們將於當月26及27日在日本東京巨蛋舉行《Bunnies Camp 2024 Tokyo Dome》見面會，正式在當地出道。