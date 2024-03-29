暢所欲玄：香港回歸八字 龍年運程

香港回歸二十多年，正如一個二十多歲的青年人，二十幾歲仔，過去的運程來印證，香港回歸八字如何分析今年的運程，好讓大家用不同角度，來了解香港龍年的運程。

「丁丑 丙午 甲辰 甲子」 這八字是香港回歸八字，由於香港來龍大帽山在西北，西北乾宮是香港來龍，所以香港八字大運以男性作排列：乙巳，甲辰，癸卯；2015年至2025年行甲辰運，今年正是甲辰龍年。香港八字甲辰日，甲辰運，甲辰年。

2015年到現在是行甲辰運，甲辰日見甲辰運，是為伏吟之運。命主甲木生於丙午月，夏天火旺熾熱，書云：「甲木參天，火熾乘龍。」甲木乘坐的辰就是龍，辰龍為財星，火生土就是食傷生財。香港這九年的財運，就是對錢財有關之伏吟。

甲子時為印星房屋，辰子半合印星房屋，香港房屋價值上升，令港人內心呻吟，正是行甲辰運之伏吟關係。今年甲辰年，正是大運流年與八字伏吟之年，也是半合時辰印星房屋。樓屋價格上升而伏吟呻吟，現在樓房價值下降，也是為港人帶來呻吟伏吟。辰龍是財星，合流動的子水，錢財流動性高的股市，大家小心了解，免於帶來伏吟年歲。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅