劉倩婷搞晚宴 胡杏兒畀面撐

前港姐冠軍劉倩婷充滿善心，近年致力推動慈善教育，早前搞慈善晚會獲圈中好友胡杏兒、黎諾懿、汪詩詩等現身支持，劉倩婷表示：「我們鼓勵海外人才回到香港，進一步接受教育、工作或投資，為香港社區做出貢獻。讓我們攜手努力，將透過這些活動建立的友誼及羈絆永存於心，成為我們讓香港變得更好的動力。」