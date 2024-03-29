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楊紫腰患入院
楊紫晒腿，青春無敵！
內地女星楊紫日前以一身陽光、簡約的春夏裝拍攝寫真，身穿連帽運動上衣，下身配搭白色百褶短裙的她，晒出修長美腿，青春又養眼。
另外，近日網上流傳一段楊紫出入醫院的視頻，她於工作人員陪同下登車，即傳出她拍劇受傷的傳聞。對此，楊紫的粉絲代表於網上為她澄清，指她只是腰部不適到醫院檢查。
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