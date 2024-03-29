Lokman「順民意」愛污糟 Ian最想角色有發揮
人氣男團MIRROR近日忙於巡唱及宣傳12子主演的電影《12怪盜》，隨着電影上映，12子昨日分批走訪各區進行謝票。楊樂文（Lokman）及陳卓賢（Ian）現身港島區戲院，甫現身即惹來粉絲尖叫。
Lokman指首日謝票心情既開心又有趣：「呢部咁齊人嘅電影講咗好耐，終於拍成，依家終於出世同大家見面。」Ian則擔心粉絲因太頻撲而疲累。二人之後跟粉絲玩遊戲及送贈簽名海報，有粉絲問Lokman最喜歡片中哪個造型？他隨即反問對方，粉絲即表示喜歡其爆破造型，他即說：「咁就爆破造型啦！最污糟又最油淋淋。」至於Ian被問到想嘗試片中哪個角色？他直言想演演員楊偉倫的角色Johnny：「覺得有好大發揮，會好好玩。」
過大海開巡唱
此外，MIRROR一連兩場澳門演唱會將於5月17、18日舉行，今次是他們繼之前北美洲的6站演唱會後再度出擊，而4月28日及5月1日則分別會到馬來西亞及新加坡舉行巡唱。
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