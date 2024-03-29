獨家專訪：爆《中年2》3強不和？ 古淖文激起團火 夢想登紅館

《中年好聲音2》冠軍古淖文被昔日戰友陳蕾燃起心中團火，夢想跟她一樣登紅館開騷。而有家底的譚輝智早年婚照流出，「仙氣」老婆再成焦點，自嘲樣貌「出眾」的他獲封人生勝利組。

無綫歌唱真人騷《中年好聲音2》賽果塵埃落定，但3強卻自稱「不和」經常互窒，亞軍譚輝智與季軍顏米羔以「古巨星」尊稱冠軍古淖文，譚輝智又自誇顏值遠超古淖文，充滿火花。講到3兄弟其實老友鬼鬼，古淖文搞笑說：「扮㗎咋，盡做啦，公司安排叫我哋扮Friend，私底下不和㗎。」顏米羔笑說：「我哋冇話最熟，換任何3個都係咁嘅狀態，都係唔熟。」他補充指大家參賽並不是來追名逐利，是來發夢追夢，故成為好友。

由參加亞視《超級星光大道》入行到贏得《中年2》冠軍，在15年間經歷不少的古淖文指得獎後沒有飄飄然感覺，只覺得好似發了一場夢，目標是繼續唱歌：「希望有新歌，有一首歌大家會記得我係古淖文，有一首代表到我嘅歌。」

看見共患難的戰友陳蕾成為「叱咤」雙料女歌手兼登紅館開騷，古淖文直言激起心中團火：「睇阿豹（陳蕾）演唱會嘅時候，見佢喺舞台上發光，我哋同其他隊友都係共過患難，見到有個人有自己歌、企喺紅館，開個人演唱會，好想有一日好似阿豹咁成功，上紅館係自己一個目標、一個夢想。」

譚輝智仙氣老婆搶Fo 而譚輝智自嘲樣子太過出眾，幾乎放棄參賽，多得「身邊人」鼓勵，才抱住出醜心態出鏡：「我係好驚青嘅人，要好放鬆，感覺好Hea先發揮到，捱到比賽。」雖然他最終屈居亞軍，但勝在有靚老婆呵番，近日網上流出二人當年的婚照，老婆婚紗Look仙氣十足，網民指有家底的他抱得美人歸，實在是人生勝利組。

至於曾執導三級片《私人會所》的顏米羔，表示不介意再做三級導演，笑說：「呢個係好多男士夢寐以求嘅職業，三級片有好多類型，李安都拍三級片，再拍都唔介意。」