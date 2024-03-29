中娛星動：人氣小花此起彼落 白鹿意氣風發 趙露思慘捱劣評

兩位內地小花白鹿和趙露思近日成為網民熱議對象。白鹿正式加入《奔跑吧》，直接飛起因醜聞而未能翻身的元老級成員楊穎（Angelababy），而白鹿日前更不停晒出多張旅遊照，相當風騷。另外，趙露思最近悉心打扮出席活動，卻被批「庸脂俗粉」。

內地頂流女星白鹿近期因主演熱門劇集《長月燼明》和《命轉皇后》再次爆紅，她還再度加入內地長壽綜藝節目《奔跑吧》並參與首期錄製，直接飛起因醜聞而遲遲未能翻身的元老級成員Angelababy，風頭一時無兩。

而白鹿近日亦到雲南旅遊，不停在社交平台大派福利。日前她就在網上分享了一輯紮住孖辮的造型照，相中白鹿戴着耳機，身穿休閒的長袖上衣，下身搭配短褲，露出白滑美腿，非常吸睛。而其背景中，山水交相輝映，陽光從雲端微微透出，氛圍感十足。照片一曝光，眾多網民即留言大讚：「景美人美」、「老婆好漂亮」、「玩得開心點」。

黐名媛顯庸俗 至於另一位小花趙露思日前出席公開活動時，一改平日鄰家女孩形象，以火辣造型示人，未料卻劣評如潮，不少網民不留情面指她今次「大翻車」，而事後品牌官方網站更對其取消關注。而當日活動上，趙露思與賭王千金何超欣手挽手的照片亦被曝光，網民直指趙露思懂得「泊碼頭」，更表示她站在千金旁顯得庸脂俗粉！

不過，趙露思在此次活動上的造型卻入選某雜誌評選的「3月全球女星妝容」，還獲評價「妝容充滿創意與個性，展現了女性的多元美」，亦算是為她挽回少許面子。