交流吻戲尷尬事 廖子妤咀到忘形 衛詩雅力拒「伸脷」

藝人衛詩雅（Michelle）與廖子妤（Fish）大談拍接吻戲的尷尬經歷，Michelle大爆試過遭對手伸脷，最後惟有用牙頂住，於新劇首拍談情戲的Fish則坦言拍咀戲時很緊張。

廖子妤、衛詩雅與陳湛文主演ViuTV熱播劇《瑪嘉烈與大衛系列 絲絲》，首次拍談情戲的Fish笑言經常難以集中，當中一場咀戲錫了很久，停機時導演問她是否很緊張，因為她掛住錫對手而忘記做其他動作。而吻戲經驗豐富的Michelle則大爆曾遇上對手「伸脷」：「佢第一次拍錫戲，好多時錫戲我哋唔會伸脷，或者拍之前會夾吓點做，但佢唔識，伸咗脷，我就用牙頂住，佢之後都好唔好意思。」

Michelle又指拍攝初期眾人於鏡頭後均波折重重：「我食龍蝦咬崩咗半隻門牙，但第二日仲要開工拍大特寫，我即刻漏夜約牙醫，一早起身撲去補完牙先敢返片場。」

陳湛文攰到隨時瞓着 至於陳湛文拍此劇時同時亦為電影《飯戲攻心2》開工，休息不足故身心疲累，Fish即笑謂：「清晨6、7點開工化妝，見工作人員將佢好似運屍咁運返嚟，佢塊面蒼白，下巴爆瘡，鏡頭後講唔夠兩句就瞓着咗，收工後又見佢條屍運返去嗰邊。」

此外，Fish與女星梁雍婷昨日於尖沙咀文化中心出席《第四十八屆香港國際電影節》揭幕活動，二人演出的電影《從今以後》成為開幕電影於亞洲首映。Fish飾演李琳琳姪女，大讚對方多年沒拍戲但狀態依然甚佳，而梁雍婷指曾與姜大衞及秦沛兄弟合作，獲益良多，笑言已向其家族「集郵」。