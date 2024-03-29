娛圈單打：曾經靚絕荷里活 如今整容整上癮

《變形金剛》女星美瑾霍絲，當年甫在電影登場，美貌迅即震撼全球。當中最經典一幕，是一身熱褲小背心的她，因男主角座駕拋錨，揭開車頭蓋俯身檢視引擎，誘人曲線表露無遺，睇到男主角和觀眾流到一地口水。

五官精緻、身材火辣、蜜色肌膚、青春無敵，當年的美瑾堪稱靚絕荷里活，獲封全球百大性感美女第一名，更因此被男性網站「封殺」一天，原因是她實在太靚，影響其他女星出鏡機會！說是顛倒眾生，絕無誇張。

可惜好景不常，美瑾在《變形金剛》系列演到第3集便無緣再亮相，原因是衰多口，批評導演在片場獨裁如希特拉，當然被飛出局。此後星途由盛轉衰，多演小本電影，再也無復當年勇。她其後下嫁同為演員的Brian Austin Green並誕下3子，詎料後來搭上饒舌歌手Machine Gun Kelly，老公暗示被派帽，最終離婚。

她近年與Machine Gun Kelly打得火熱，衣着打扮亦趨向「重金屬風」，被網民批為失去個人風格。最令人啞口無言的是，美瑾唔止衣着風格大改，連美貌都起了極大變化，樣子膠化之餘，嘴唇亦變得異常豐厚，胸前兩團肉則反地心吸力地堅挺。

最近受訪，她承認花費折合幾十萬港元，多次整容，包括隆鼻、打激光和打Botox，又自爆想「整大對波」，早在拍攝《變形金剛2》時已經隆胸。唉，卿本佳人，奈何走火入魔。本來已經靚絕荷里活，卻一味追求人工化，結果整到阿媽都唔認得，樣貌同當年判若兩人，真係唔知為乜！