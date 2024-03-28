世巡香港站 自謙語言能力弱 輝人@MAMAMOO狂拋廣東話

韓國女團MAMAMOO成員輝人來港，前晚在九展舉行個唱，自言語言天分不夠好的她說出「心心」及「世一」等廣東話落力冧粉絲，獲粉絲送蛋糕慶祝舉行首個巡唱，她承諾再來港開騷，更預告會開足兩場！

輝人前晚假九龍灣展貿中心匯星舉行演唱會，是她出道10年來首次以個人身份來港演出。她身穿藍色閃爆露肩裝襯白色熱褲登場，以《I Know I Know I Know》一曲揭開序幕，緊接唱出《water color》及《Spark》後，她用廣東話跟粉絲打招呼：「大家好，我係輝人！」

她指去年曾以MAMAMOO身份來港開騷，而今次是首次以個人身份舉行世界巡唱，香港更是海外首站，覺得特別有意義，她指前一日抵港後休息了一天：「我在酒店附近看了很美麗的海景，又和工作人員吃了很美味的海鮮。」

承諾下次開兩場 隨後她接連唱出《EASY》、《TRASH》及《Bite Me》，笑指因香港比韓國熱很多，所以流了很多汗，又讚香港粉絲的韓文很好，她自言在語言方面比大家差很多，但亦努力用廣東話說「心心」、「世一」和「多謝」冧粉絲，並承諾下次會準備更多廣東話跟大家互動。

在Encore環節時，她戴上可愛貓耳頭飾登場演繹《OHOO》及《Shh》等歌曲，港迷為她送上地球造型的蛋糕，慶祝她舉行首個個人世巡，令她十分感動，即用廣東話講「我愛你哋」，她答應下次來港開騷會開足兩場，叫大家記得要支持，最後再用廣東話說：「我會掛住你哋，下次見！」