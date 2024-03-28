燃Nathan生存意志 陳蕾無悔雙雙受靶

歌手陳蕾昨日偕洪嘉豪出席化妝品活動，早前完成4場紅館演唱會的她，被資深音樂人周啟生狠批「近乎離晒譜走音」，她直認：「我都知有好大進步空間，無論現場演出或錄音，有時都未如自己理想，感激每個人擺低對我嘅睇法，有啲善意留言，我都可以進步。」

捲入舊愛Jessie自殺風波的魏念恩（Nathan）為其演唱會任嘉賓，及後被爆疑搭上COLLAR成員Day，引來網民狙擊。談及對方企圖自殺，陳蕾表示有慰問，對方亦有回覆，問可有開解他？陳蕾說：「一直以嚟都有，有畀支持同鼓勵佢。（佢情緒易波動？）由總決賽發生咗太多事，相信每個人遇到呢啲情況都好唔開心，我嘅角色一直係畀支持同鼓勵，亦想用盡方法燃起佢對生命嘅意志，可以勇敢面對自己嘅人生，承擔要承擔嘅嘢。（請佢做嘉賓，幫佢變害佢？）如果感受到任何人對生命失去鬥志，唯一令我後悔係我未盡全力拉起佢。」

考慮同古淖文合作 另外，與她同是《亞洲星光大道》出身的古淖文，日前在無綫真人騷《中年好聲音2》奪冠，陳蕾表示有恭喜他，14年來也有保持聯絡，問可覺得是遲來的春天？她說：「之前嘅經歷係好好嘅養分。（有機會合作？）可以諗吓嘅。」

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