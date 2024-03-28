趁徐濠縈外遊 陳奕迅結婚周年作反 大唱出軌歌

歌神陳奕迅近日到西安開騷，適逢與老婆徐濠縈的結婚周年紀念日，他竟大唱講述「不倫戀」的歌曲《無人之境》，而阿徐當時身在外地滑雪，網民即取笑他趁老婆外遊公然犯禁！

陳奕迅（Eason）世界巡迴演唱會來到西安站，因為見到場內歌迷高舉寫有「無人之境」的紙牌，他在台上說：「好多人喜歡《無人之境》，我很久沒唱了。」之後便在彩蛋環節獻唱《無》曲，並在社交網分享相關片段，寫道：「陳老闆真的如大家所願Encore唱了《無人之境》， 簡直是棒到不想說明，也給不到反應了！」

網友「告狀」罰重唱 不過有心水清的網民發現，當日是3月23日，正是與阿徐的結婚18周年紀念日，當時阿徐正於外地滑雪，而《無》歌詞講述男女大談不倫戀的心境，涉及背叛與出軌，網友戲稱Eason趁老婆外遊公然犯禁，瘋狂留言表示要懲罰他：「結婚紀念日唱《無人之境》，不愧是我們帥陳，anyway臣臣阿徐永遠幸福」、「結婚周年挑戰道德底線！」有人更標記徐濠縈，又到其社交網留言「告狀」：「我檢舉，你老公結婚紀念日唱出軌歌，能不能罰他給我重唱一遍？」