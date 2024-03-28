中娛星動：驚動國台辦 籲好聚好散 汪小菲酒店換名 棄S愛M

台灣藝人徐熙媛（大S）的前夫汪小菲將酒店改名，由當年以大S的S字頭命名，改用現任女友Mandy的M字頭，網民指此舉寓意他與大S唯一的一點情分都已經緣盡。昨日連國台辦發言人都寄語二人好聚好散，各自安好。

大S與內地富二代前夫汪小菲的官司、罵戰仍未停止，汪小菲於台北小巨蛋附近開設的酒店「S Hotel」是他與大S的愛情見證，不過現時酒店已悄悄換名，改為台北MGallery。原本酒店大門的「S Hotel」字樣已拆掉，連外牆的超大S字也換上M代替，正正是汪小菲現任女友Mandy的英文名第一個字母。

據酒店員工透露，酒店內部已進行全面裝修，有關S字眼的東西全數已經換掉，酒店更名換姓也是汪小菲的意思。網民大嘆：「S Hotel的招牌拆了，也等於是汪小菲正式告訴大家，自己和大S鬧翻之後，雙方唯一的一點情分已經緣盡，雙方徹底沒有了任何的關係。」

兩岸婚姻再惹關注 此外，二人自從3年前宣布離婚後，一舉一動都登上熱搜話題，最近汪小菲更跑到台北市警局，表示要實名舉報大S濫用藥物，昨日有記者於國台辦記者會上提問，指日前汪小菲在台北大S住處的有關言行受到網民關注，有內地網民批評指這恐怕是惡意激化兩岸矛盾，希望國台辦能出手管一管，對此國台辦發言人陳斌華表示他跟汪小菲認識，又謂：「希望我的回答不至於讓（兩人）友誼的小船說翻就翻。兩岸婚姻數量約有40萬，汪小菲與大S的吵吵鬧鬧不至於影響兩岸關係，兩岸一家親，希望有緣人能白頭偕老。對於極少數失敗的婚姻，希望當事人好聚好散，一別兩寬，各自安好。」