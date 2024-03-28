獨家探班：拒用替身 傷痕纍纍 江嘉敏吊起嚟打痛到嗌

無綫花旦江嘉敏最近為新劇忙得不可開交，從不用替身的她有多場打鬥場口，身體出現瘀傷也屬實正常，更因高強度工作時間，導致額前爆瘡！

藝人江嘉敏、吳偉豪與楊證樺等近日在西貢拍攝無綫新劇《武林》，江嘉敏吊威吔與楊證樺正面交手，有型有款！提到拍攝期間大喊了一聲「好痛」，她解釋對方不慎擊中她的身體：「因為要吊住威吔嚟打，有啲碰撞就梗㗎啦！所以有時有瘀傷都正常。」問到可有學過功夫？她自爆是跆拳道紅帶，但已多年冇學。

談到替身，她回顧入行以來，從來沒有用過替身，即使傷痕纍纍仍堅持親身上陣：「我始終覺得自己上陣個畫面會好睇啲，所以能力範圍之內都唔會用替身。」近期她經常通宵拍劇，導致額前爆瘡，笑說：「除咗日夜顛倒，仲要日日化妝，所以生理有啲反常，好彩只係爆吓瘡仔，靠打燈應該遮到。」

吳偉豪驚誤傷對手 至於吳偉豪透露正式開拍前，節目組請來武術師傅教導基本功夫和拳法，他亦有遵從指示天天拉筋。問到拍對打戲時會否出盡全力？他笑說：「我唔想打到人，亦唔想人哋打到我，所以只會點到即止。（多唔多NG？）唔多唔少一定會有，就算只係一個跑步鏡頭，都會有唔同跑法，加上我打鬥經驗唔多，NG在所難免。」