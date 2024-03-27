Diddy涉嫌性販賣 寓所遭搜查兩子被捕

54歲美國饒舌天王Diddy去年11月被歌手前度Cassie入稟法院控告強姦後，接二連三有多位女性亦指控被他強姦，而他位於美國洛杉磯及邁阿密兩地的寓所前日早上被大批執法人員荷槍實彈大肆入屋搜查，期間執法人員於洛杉磯寓所將他的兩名兒子拘捕。

當時有大批執法人員以海陸空形式到場入屋搜查，有當地電視台影到行動期間Diddy的兩名兒子Justin和King Combs被鎖上手銬。事後國安局發聲明表示：「紐約國安局 （HSI）在洛杉磯、邁阿密國安局協助下進行了執法行動，我們有進一步資訊時將再向大家提供。」

據執法部門消息指，是次行動是與Diddy涉嫌性販賣的指控有關。暫時未知警方行動時，Diddy是否在兩地的寓所內。不過有消息指他的私人飛機目前正在加勒比海的小島Antigua上，未知Diddy是否身在當地。而前日下午Diddy被影到現身邁阿密機場的海關辦公室外等待同行人士，有指他被聯邦調查局人員截查而作供，他當時沒有被捕。