回歸演《GTO》特別篇 菜菜子夫妻檔拍劇 經典空姐Look打頭陣

日本型佬反町隆史主演經典校園劇《GTO》特別篇即將首播，電視台昨日宣布其妻松嶋菜菜子落實演出，一圓網民心願，造就夫妻相隔26年再同框拍劇。

反町隆史與老婆松嶋菜菜子於1998年合演《GTO》定情後，相隔26年推出特別篇《GTO Revival》將於4月1日首播。一直盛傳參演的菜菜子，昨日終於落實並公開劇照，亦是兩人婚後首次同框拍劇。據知菜菜子自2001年結婚後，一直抗拒夫妻合作，即使2002年她擔正古裝劇《利家與松》，反町有份參演，但都沒有夫妻同框鏡頭。

特別篇講述反町飾演的破格高中教師「鬼塚英吉」，赴私立相德學院任教，捲入校內網紅的網上風波。菜菜子回歸飾演女主角「冬月梓」，當年劇中她離開教職轉行當空姐，她率先公開26年後穿空姐制服的造型，凍齡靚樣同時勾起網民對由她主演的另一經典劇《大和撫子》回憶。

重遇舊拍檔似開同學會 菜菜子表示很驚訝《GTO》相隔26年復活，很期待看到年紀增長後更有深度的鬼塚，所以答應演出。當年飾演學生的小栗旬、窪塚洋介、池內博之、德山秀典、山崎裕太也落實回歸，菜菜子表示：「在拍攝現場遇到許多好久不見的拍檔，心情就像開同學會。冬月梓也度過了26年，希望能好好詮釋她和鬼塚之間的關係。」