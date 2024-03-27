娛樂

張家輝執導作 意大利爭獎
影帝張家輝執導及主演的新片《贖夢》，入圍《第26屆意大利烏甸尼遠東電影節》競賽單元，並會於當地作世界首映。家輝將以導演身份遠赴意大利出席盛事，坦言壓力大：「要是以演員身份出席會輕鬆一點，但導演責任較大，更需要承擔結果的成敗。」他直言入圍是對電影的尊重及鼓勵，覺得還未上映已獲認同，內心十分雀躍。
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