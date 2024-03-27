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趙露思 開窿裙挽負評
趙露思晒相反擊，力證身材在線。
內地小花趙露思近日現身時裝活動時，造型大翻車。慘成群嘲對象的她在社交網上載於車廂內拍攝的照片，期望憑此翻身。相中趙露思身穿胸前開窿的連身裙，後面是大露背的剪裁，盡騷白滑美肌，力證絕非「肉背」。
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