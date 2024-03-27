中娛星動：正式被《奔跑吧》飛起 Baby翻身失利

藝人楊穎（Angelababy）之前盛傳有機會藉成名作《奔跑吧》翻身，但近日節目官宣嘉賓名單卻不見其蹤影，好夢成空！而前晚Baby現身內地時裝活動，前後開窿甚是吸睛，雖然此造型登上熱搜，卻仍有不少負評。

Angelababy早前疑觀看19禁歌舞騷而遭封殺，最近她逐漸解封，接連在外地及香港出席活動試水溫。曾有傳Baby可能會回歸內地綜藝節目《奔跑吧》，令其事業重入正軌，可惜事與願違。近日節目在網上官宣新一季的常駐嘉賓陣容，當中包括Baby的死敵白鹿、鄭愷、李晨、周深、范丞丞、宋雨琦、沙溢與張真源，並透露將於明天在南寧進行首次錄製。身為節目元祖的Baby不在嘉賓名單之中，令粉絲大失所望，由此看來Baby想翻身，還需靜待時機。

派暖寶寶冧粉絲 雖然無緣回歸節目，但Baby解凍後仍受到活動的青睞，前晚她更成為上海時裝周的座上客，以一條大露背、心口開窿的性感貼身銀黑色旗袍示人，舉手投足相當優雅。

Baby前晚甫落車就獲不少粉絲歡呼，她亦相當識做，大派心心。有粉絲稱Baby在活動現場讓工作人員為粉絲送上暖寶寶，非常窩心。有關Baby的詞條如「Angelababy背部身材」及「Angelababy上海時裝周路透」亦先後登網上熱搜，但亦有不少網民不賣帳，並向平台投訴相關詞條，以抵制Baby復出。