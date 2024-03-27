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陳豪陳茵媺攬住唔捨得放
視帝陳豪與老婆陳茵媺出名是圈中模範夫妻，近日更夫妻檔上陣拍攝綜藝節目，拍住上吸金。有不少網民野生捕獲拍攝情況，見當時2人在草地正拍攝一個攬攬鏡頭，相當甜蜜溫馨，豈料導演嗌Cut後，2人仍依依不捨，繼續攬住唔放，當眾忘我放閃，人前人後均恩愛滿瀉。完成拍攝後，他們亦大方與網民合照，表現親民。
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