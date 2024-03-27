手機被偷 吳若希定位追蹤 與竊賊隔橋相對

吳若希

藝人吳若希近期榮升女一，圈中多朋友的她向來手機不離手，但她前晚在社交網自爆手機被偷，更表示手機最新位置竟然就在一橋之隔，與賊人「這麼近那麼遠」，令她深感不忿。

吳若希（Jinny）近日忙於拍攝新劇《奔跑吧！勇敢的女人們》，日前她為同劇男主角蕭正楠慶祝生日，一向手機不離手的她更舉機拍攝，想不到幾日後就失去手機。她在社交網發文指在灣仔被人偷去電話，豈料前晚竟發現手機定位出現在將軍澳，與身處電視城開工的她只有一橋之隔：「話說，我尋日喺灣仔畀人偷咗部電話！其實我都報咗案㗎啦，不如你乖乖哋攞返嚟TVB畀番我啦，何必呢？」由於與賊人「這麼近那麼遠」，令Jinny大感無奈。

獲圈中好友集氣 冇手機慘過冇鎖匙，圈中好友齊齊為Jinny集氣，留言祝福早日奪回電話，莊思敏說：「應該好快搵到。」袁偉豪則指：「祝早日破案。」而麥美恩亦表示：「一定搵番佢出嚟。」不過，Jinny就打定輸數：「搵就好難搵到佢出嚟㗎啦，係希望佢交番出嚟，或者交畀TVB啦。」

節目主持容羨媛指可惜不能準確知道對方位於幾樓幾室，Jinny就笑言：「佢出現喺華強北我都冇咁傷心，佢依家喺將軍澳，真係我個人圍住一個圈係灰色...」有網民即講笑Jinny文中提到華強北，可能她經常北上消費，對深圳非常熟悉。